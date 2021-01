Migliaia di migranti verso gli Usa, la carovana partita dall’Honduras respinta dalla polizia in Guatemala con manganelli e lacrimogeni (video) (Di lunedì 18 gennaio 2021) La carovana di migranti, partita nei giorni scorsi dall’Honduras con l’obiettivo di raggiungere il confine degli Stati Uniti in occasione dell’insediamento di Joe Biden, è stata respinta con la forza dal Guatemala. A colpi di manganello e con il lancio di lacrimogeni sono state bloccate le Migliaia di persone, circa 7mila, che erano entrate nel Paese nei giorni scorsi, con il governo del Guatemala che ha affermato che non intende accettare “movimenti di massa illegali”. Durante l’amministrazione Trump, in diverse occasioni sono partite queste carovane di migranti che hanno raggiunto il confine tra Messico e Stati Uniti per sfidare le politiche anti immigrazioni varate dall’amministrazione Trump. Biden ha promesso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladinei giorni scorsicon l’obiettivo di raggiungere il confine degli Stati Uniti in occasione dell’insediamento di Joe Biden, è statacon la forza dal. A colpi di manganello e con il lancio disono state bloccate ledi persone, circa 7mila, che erano entrate nel Paese nei giorni scorsi, con il governo delche ha affermato che non intende accettare “movimenti di massa illegali”. Durante l’amministrazione Trump, in diverse occasioni sono partite queste carovane diche hanno raggiunto il confine tra Messico e Stati Uniti per sfidare le politiche anti immigrazioni varate dall’amministrazione Trump. Biden ha promesso di ...

