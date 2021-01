Meteo | le previsioni di martedì 19 gennaio VIDEO

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Una breve tregua dal freddo e dal maltempo è attesa pergrazie al temporaneo aumento della pressione su tutto il Paese. Le temperature si manterranno ancora basse al mattino, ma durante il giorno saliranno di qualche grado. Da segnalare la presenza di nebbie a banchi in Val Padana. Da mercoledì è atteso l’arrivo di un’intensa perturbazione e i venti soffieranno dai quadranti meridionali, più miti e umidi. Le temperature cominceranno gradualmente a salire soprattutto di giorno con valori sopra i 10-12 gradi al Centro-Sud e fino a 8 al Nord. Le piogge impatteranno sulle regioni centro-settentrionali e sulla Campania provocando un deciso peggioramento del tempo. Tornerà a nevicare diffusamente sulle Alpi al di sopra dei 7-900 metri e sugli Appennini a quote medio alte.Leal NordTempo grigio in pianura Padana per nebbie o nubi basse. ...

Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it. Le temperature all’alba – aggiunge – faranno registrare valori di -3 e -5°C in molte città da nord a sud come Padova, Bologna, ...Insomma, le previsioni meteo per questa giornata non sono per niente positive! Vediamo allora cosa ci aspetta, ricordando che si tratta di tendenze e che, quindi, tutto potrebbe cambiare.