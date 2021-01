Messi, il Psg esce allo scoperto. Leonardo: 'Posto riservato nella trattativa' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per Messi c'è anche il Psg. Lo aveva già spiegato ad agosto Leonardo, il d.s. del club dell'emiro del Qatar, che lo ribadisce di nuovo oggi in un'intervista a France Football: 'Tutti i grandi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Perc'è anche il Psg. Lo aveva già spiegato ad agosto, il d.s. del club dell'emiro del Qatar, che lo ribadisce di nuovo oggi in un'intervista a France Football: 'Tutti i grandi ...

Il Paris Saint-Germain intende aprire i negoziati per avere nel club Leo Messi, che sta per terminare il suo periodo con il Barcellona, data la scadenza del suo contratto. A rende ...

«I grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare – le parole del direttore sportivo del club parigino in ...

