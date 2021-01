Mercato Milan – Si segue Firpo come vice Theo Hernandez (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Mercato Milan - Stando a quanto riferito da Luca Marchetti su Sky Sport 24 il Milan starebbe seguendo Junior Firpo del Barcellona Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Stando a quanto riferito da Luca Marchetti su Sky Sport 24 ilstarebbendo Juniordel Barcellona Pianeta

AntoVitiello : #Milan, accelerata decisiva pure per #Tomori (in prestito) oltre #Mandzukic (6 mesi con opzione), ore caldissime pe… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO PARMA, È FATTA PER ANDREA CONTI DAL MILAN Arriva in prestito con obbligo di riscatto… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, MANDZUKIC ATTERRATO A LINATE Domani previste le visite mediche #SkyCalciomercato… - Nino78776822 : #juve #calciomercato il Milan primo in classifica prende 4-5 giocatori sul mercato, la Juve in difficoltà prende gi… - atmilan1899 : #Milan, ancora mercato: caccia al vice-Theo #Hernandez, contatti con il #Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Mercato Milan – Colpo a sorpresa, concorrenza spietata per il trequartista Pianeta Milan Il Milan cerca un esterno: contatti con il Barcellona

Dopo i colpi Meité e Mandzukic, il Milan progetta un altro arrivo sulle fasce: secondo quanto riporta Sportmediaset, il club rossonero è a caccia di un vice Theo Hernandez per la fascia sinistra. Paol ...

Calciomercato Milan, colpo a zero dal Portogallo: contratto quadriennale

In estate con la Champions League arriverebbe il rinnovo di un ulteriore anno per il croato, che potrebbe giocare con Otavio. Stando alle notizie provenienti dal Portogallo, il Milan sarebbe interessa ...

Dopo i colpi Meité e Mandzukic, il Milan progetta un altro arrivo sulle fasce: secondo quanto riporta Sportmediaset, il club rossonero è a caccia di un vice Theo Hernandez per la fascia sinistra. Paol ...In estate con la Champions League arriverebbe il rinnovo di un ulteriore anno per il croato, che potrebbe giocare con Otavio. Stando alle notizie provenienti dal Portogallo, il Milan sarebbe interessa ...