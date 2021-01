Mercato Juventus | non solo Aouar | occhio al gioiello del Lione

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 18 gennaio 2021)– Il calciodellaentra sempre più nel vivo e la lista dei calciatori da tenere d’in casa bianconera è molto lunga. Tanti nomi si stanno accumulando in queste settimane tra i rumors riguardo i possibili acquisti bianconeri. Di sicuro servono a Pirlo calciatori di qualità che possano aumentare il tasso tecnico di unache sarà chiamata ad una difficile rimonta in campionato. E che ovviamente vuole essere protagonista in Europa, alla ripresa della Champions League., Depay enel mirino Come riporta Tuttosport, il futuro di Depay esarà senz’altro lontano dal. A confermarlo lo stesso attaccante, che ha dichiarato: “Io e ...