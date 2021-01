Meloni: io al governo? Mi ci manderanno gli italiani, non gli inciuci di palazzo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giorgia Meloni continua a invocare le elezioni e, in un’intervista a Libero, sottolinea che se “la vecchia maggioranza era debole e raccogliticcia”, la nuova potrebbe risultare persino peggiore. Il convegno di Vox a Barcellona Reduce dal convegno internazionale organizzato dai patrioti spagnoli di Vox a Barcellona, Meloni dice di puntare alla “costruzione di un’alternativa conservatrice europea e occidentale rispetto alla classe dirigente dominante, sempre con l’obiettivo prioritario di mettere al centro l’interesse dell’Italia”. Meloni: il sovranismo è vivo e vegeto Il sovranismo, avverte ancora la leader di Fratelli d’Italia, è ancora vivo e vegeto, nonostante le ombre di Capitolo Hill. «L’amore di Patria, il sentirsi parte di una stessa cultura, il senso religioso, il rispetto per il piccolo, l’etica del lavoro e della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giorgiacontinua a invocare le elezioni e, in un’intervista a Libero, sottolinea che se “la vecchia maggioranza era debole e raccogliticcia”, la nuova potrebbe risultare persino peggiore. Il convegno di Vox a Barcellona Reduce dal convegno internazionale organizzato dai patrioti spagnoli di Vox a Barcellona,dice di puntare alla “costruzione di un’alternativa conservatrice europea e occidentale rispetto alla classe dirigente dominante, sempre con l’obiettivo prioritario di mettere al centro l’interesse dell’Italia”.: il sovranismo è vivo e vegeto Il sovranismo, avverte ancora la leader di Fratelli d’Italia, è ancora vivo e vegeto, nonostante le ombre di Capitolo Hill. «L’amore di Patria, il sentirsi parte di una stessa cultura, il senso religioso, il rispetto per il piccolo, l’etica del lavoro e della ...

