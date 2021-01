Melissa Satta lancia frecciatine all’ex marito: si riaprono nuovi scenari (Di lunedì 18 gennaio 2021) Invitata nel programma “Affari tuoi”, Melissa Satta fa battute e tira in ballo l’ex marito Boateng Galeotta è stata la trasmissione “Affari tuoi” condotta da Carlo Conti se Melissa Satta si è trovata a lanciare delle frecciatine all’ex marito Kevin Prince Boateng. Il programma “Affari tuoi”, andato in onda lo scorso sabato in prima serata su Rai Uno, quest’anno ha l’intendo di “aiutare” le coppie che hanno deciso di sposarsi. Ogni settimana una coppia diversa gioca ad aprire i pacchi, sperando che la fortuna sia dalla loro. In questa nuova variante eccezionale della trasmissione, ad aprire i singoli pacchi ci sono conduttori, artisti, attori e cantanti amati dal pubblico televisivo e appositamente scelti per dare brio ed effervescenza ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Invitata nel programma “Affari tuoi”,fa battute e tira in ballo l’exBoateng Galeotta è stata la trasmissione “Affari tuoi” condotta da Carlo Conti sesi è trovata are delleKevin Prince Boateng. Il programma “Affari tuoi”, andato in onda lo scorso sabato in prima serata su Rai Uno, quest’anno ha l’intendo di “aiutare” le coppie che hanno deciso di sposarsi. Ogni settimana una coppia diversa gioca ad aprire i pacchi, sperando che la fortuna sia dalla loro. In questa nuova variante eccezionale della trasmissione, ad aprire i singoli pacchi ci sono conduttori, artisti, attori e cantanti amati dal pubblico televisivo e appositamente scelti per dare brio ed effervescenza ...

