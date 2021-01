Melania Trump | la felicità è un trasloco quello dalla Casa Bianca

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Melania Trump sta per lasciare la Casa Bianca. «Senza alcun dispiacere», come rivelano fonti a lei vicine. D’altronde la first lady uscente non ha mai amato la White House. E ormai da settimane, come rivela la Cnn, tutte le sue energie sono concentrate in una cosa sola: il trasloco. Del resto non sembra importarle. La decisione di suo marito Donald di non partecipare all’insediamento di Joe Biden l’ha appresa attraverso un Tweet. L’assalto al Campidoglio l’ha sorpresa durante un servizio fotografico.