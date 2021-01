Mauro Bellugi commuove nella prima intervista dopo l’amputazione delle gambe per il Covid (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri sera, nel corso di Live – Non è la D’Urso è andata in onda una esclusiva intervista a Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano a causa del Covid. Il virus lo ha costretto all’amputazione di entrambe le gambe per alcune serie complicazioni emerse nel corso del ricovero in ospedale e per la prima volta il 70enne ex calciatore parla di questo momento difficile che sta attraversando in televisione. Lo fa scegliendo Live, il programma condotto da una sua amica, con la quale ha condiviso tanti momenti di vita e si fida di lei, per questo sceglie di raccontarsi a cuore aperto. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciare da Mauro Bellugi ai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri sera, nel corso di Live – Non è la D’Urso è andata in onda una esclusiva, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano a causa del. Il virus lo ha costretto aldi entrambe leper alcune serie complicazioni emerse nel corso del ricovero in ospedale e per lavolta il 70enne ex calciatore parla di questo momento difficile che sta attraversando in televisione. Lo fa scegliendo Live, il programma condotto da una sua amica, con la quale ha condiviso tanti momenti di vita e si fida di lei, per questo sceglie di raccontarsi a cuore aperto. Ecco alcunedichiarazioni rilasciare daai ...

Italia_Notizie : Live Non è la D’Urso, Mauro Bellugi: “Così il Covid si è preso le mie gambe. Non volevo firmare per l’amputazione,… - TweetNotizie : Il dramma di Mauro Bellugi a Live non è la D'Urso: «Il Covid si è preso le mie gambe». Barbara D Urso in lacrime - Noovyis : (Live Non è la D’Urso, Mauro Bellugi: “Così il Covid si è preso le mie gambe. Non volevo firmare per l’amputazione,… - FQMagazineit : Live Non è la D’Urso, Mauro Bellugi: “Così il Covid si è preso le mie gambe. Non volevo firmare per l’amputazione,… - zazoomblog : Live Non è la D’Urso Mauro Bellugi: «Il Covid si è preso le mie gambe» - #D’Urso #Mauro #Bellugi: #Covid #preso -