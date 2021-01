Maurizio Trono Over | chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne | quanti anni ha

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Gemma Galgani è ancora alla ricerca dell’uomo giusto. La donna torinese, protagonista dadeldi, ha intrapreso da settimane la conoscenza di Biagio,che ha fatto colpo su diverse dame del parterre femminile. Per questo la stessa Gemma si è detta restìa nel conoscerlo almeno fino a quando l’uomo non avrà deciso chi frequentare in maniera esclusiva. Nel frattempo Gems, come viene chiamata dai suoi fan, non è rimasta con le mani in mano e ha intrapreso la conoscenza di un altro. L’uomo, arrivato da poco all’interno del programma, ha fatto fin da subito breccia nell’interesse della dama di Torino. Ma chi èdel? Scopriamolo di ...