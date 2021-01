Matilde Brandi dopo il dramma volta pagina e pensa al vero amore (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il compagno l’ha lasciata ma Matilde Brandi non vuole versare più nemmeno una lacrima, anche se forse il papà delle sue figlie ha già un’altra (foto). Le parole della ballerina e showgirl a Verissimo ha lasciato tutti con tante domande, ha un bel po’ massacrato Marco. Lui colpevole di poche attenzioni nei suoi confronti mentre Matilde Brandi desiderava davvero poche cose, quell’anello, una vita per sempre insieme e l’amore da favola. All’uomo che al mattino la svegli dicendole “Buongiorno principessa” non rinuncia e infatti subito dopo l’intervista andata in onda sabato pomeriggio ha postato una serie di scatti, prima quello con le sue figlie, le gemelle neonate, dolcissime. “Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa” una dedica alle sue figlie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il compagno l’ha lasciata manon vuole versare più nemmeno una lacrima, anche se forse il papà delle sue figlie ha già un’altra (foto). Le parole della ballerina e showgirl a Verissimo ha lasciato tutti con tante domande, ha un bel po’ massacrato Marco. Lui colpevole di poche attenzioni nei suoi confronti mentredesiderava davpoche cose, quell’anello, una vita per sempre insieme e l’da favola. All’uomo che al mattino la svegli dicendole “Buongiorno principessa” non rinuncia e infatti subitol’intervista andata in onda sabato pomeriggio ha postato una serie di scatti, prima quello con le sue figlie, le gemelle neonate, dolcissime. “Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa” una dedica alle sue figlie ...

