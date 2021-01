Marsiglia, Villas Boas: “Milik? Operazione complicata, lavoriamo anche per altri profili” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Marsiglia non molla la presa su Arkadiusz Milik, ma punta anche altri profili in caso di mancato acquisto del polacco. A due giorni dal recupero col Lens, l’allenatore dell’OM André Villas Boas è tornato sulla trattativa per l’attaccante classe ’94, in scadenza col Napoli a giugno e ormai in rotta con la società: “Non so se c’è la possibilità di chiuderla nei prossimi giorni ma è un’Operazione complicata. Continuiamo a lavorare su altri dossier, è una situazione che può prolungarsi fino alla fine di questa sessione di mercato”. Dal lato Napoli, ieri il ds Cristiano Giuntoli si è limitato a dire che “stiamo lavorando, c’è un grande rapporto con l’OM e con Arek: stiamo ragionando su un po’ di cose”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilnon molla la presa su Arkadiusz, ma puntain caso di mancato acquisto del polacco. A due giorni dal recupero col Lens, l’allenatore dell’OM Andréè tornato sulla trattativa per l’attaccante classe ’94, in scadenza col Napoli a giugno e ormai in rotta con la società: “Non so se c’è la possibilità di chiuderla nei prossimi giorni ma è un’. Continuiamo a lavorare sudossier, è una situazione che può prolungarsi fino alla fine di questa sessione di mercato”. Dal lato Napoli, ieri il ds Cristiano Giuntoli si è limitato a dire che “stiamo lavorando, c’è un grande rapporto con l’OM e con Arek: stiamo ragionando su un po’ di cose”. SportFace.

