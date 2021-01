Maria Teresa Ruta come Arianna David (Di lunedì 18 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta sbrocca “Basta a fare la vittima Maria Giovanna, io sto scoppiando, sono piena, basta, basta, basta!”. Per chi ama i reality, lo sfogo di Arianna David con le parole sopracitate a L’Isola dei Famosi 3, nei confronti di Maria Giovanna Elmi, ha fatto la storia. E Maria Teresa Ruta al GF Vip l’ha emulata. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è lasciata andare ad un duro sfogo dopo una frase a cena in cui le hanno rinfacciato il russare della notte precedente. Maria Teresa Ruta ha abituato a sorrisi, scherzi e lunghe chiacchierate ma, dopo più di 4 mesi dall’inizio del programma, ha sbroccato e questa sera in puntata Alfonso Signorini, insieme ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021)sbrocca “Basta a fare la vittimaGiovanna, io sto scoppiando, sono piena, basta, basta, basta!”. Per chi ama i reality, lo sfogo dicon le parole sopracitate a L’Isola dei Famosi 3, nei confronti diGiovanna Elmi, ha fatto la storia. Eal GF Vip l’ha emulata. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è lasciata andare ad un duro sfogo dopo una frase a cena in cui le hanno rinfacciato il russare della notte precedente.ha abituato a sorrisi, scherzi e lunghe chiacchierate ma, dopo più di 4 mesi dall’inizio del programma, ha sbroccato e questa sera in puntata Alfonso Signorini, insieme ...

Corriere : ?? La nostra giornalista Maria Teresa Meli non ha un profilo Twitter. Il profilo @MT_Meli_ è fake - StefanoGuerrera : Maria Teresa Ruta dovrebbe vincere il programma - trash_italiano : La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP - StefyGuendaFan : RT @RutaAllTheWay: previsioni puntata : - Cecilia vittima povera - Maria Teresa soffre, si scusa e ride - sfogo trattato a tarallucci e vi… - CouchPotato7 : ?? Non potrà mai rimpiazzare quella che era la sua amica però sono felice che si sia creata una bella amicizia con m… -