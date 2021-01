Maria De Filippi | grosso imbarazzo con la Toffanin | costretta a scusarsi in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Mancavano pochi secondi alla fine della puntata di Amici quando una gaffe clamorosa ha costrettoDe. È successo tutto poco prima dell’inizio di Verissimo, motivo per cui come fa spesso la conduttrice ha chiesto a un’allieva della scuola di annunciare la fine della puntata e dare quindi la linea alla regina del sabato pomeriggio di Canale 5. Ma è calato un gelo immane in studio quando la ragazza, forse per l’emozione, non ricordava il nome della. Andiamo ai dettagli. Un minuto prima di chiudere, come detto, Queen Mary ha chiesto a Giulia Stabile di salutare il pubblico e ricordare l’appuntamento successivo a Amici. “Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto…”, ha chiesto la ballerina mettendo in evidenteDe ...