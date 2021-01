Manuela Arcuri, splendido annuncio: arriva la notizia tanto attesa (Di lunedì 18 gennaio 2021) per la bellissima attrice e showgirl. Una notizia bellissima, quella che riguarda Manuela Arcuri. Al settimanale Diva e Donna, la bellissima attrice ha annunciato di essere pronta a pronunciare di nuovo il fatidico sì! Proprio così, la Arcuri ha confessato di voler risposare il suo Giovanni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 gennaio 2021) per la bellissima attrice e showgirl. Unabellissima, quella che riguarda. Al settimanale Diva e Donna, la bellissima attrice ha annunciato di essere pronta a pronunciare di nuovo il fatidico sì! Proprio così, laha confessato di voler risposare il suo Giovanni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ArielLeira20 : @Renato_Corghi c'è venuto un pelo sullo stomaco abnorme, cmq preferisco Manuela Arcuri all'omonimo e ho detto tutto - Cippali66502651 : @pbecchi Sono già 171 i morti.arcuri non ha capito che la pfizer ha interrotto la produzione e consegna proprio per… - Liguglia : @_Bitw_n_10 Io ne ho uno di Gabriel Garko che ha fatto cose con Manuela Arcuri. A 100 like lo tiro fuori - zazoomblog : Manuela Arcuri fa un annuncio inaspettato: “Lo faccio ancora” - #Manuela #Arcuri #annuncio - gius_77 : La d urso come Manuela Arcuri. Pensava che le cene con Ermito fossero una bella favola. #noneladurso -