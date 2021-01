Luca: una nuova immagine del film Pixar ambientato in Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il prossimo film Pixar si intitola Luca e online sono state condivise una nuova immagine e qualche anticipazione del progetto ambientato in Italia. Luca sarà il prossimo film targato Pixar e online è stata pubblicata una nuova immagine, oltre a qualche anticipazione condivisa dal regista Enrico Casarosa. Tra le pagine di Empire si può infatti vedere il fotogramma che mostra due dei personaggi nella città Italiana dove saranno ambientati gli eventi. Il filmmaker ha raccontato che il lungometraggio Luca unirà elementi ispirati alla sua infanzia trascorsa a Genova, altri in stile La sirenetta e l'atmosfera delle opere di Hayao Miyazaki. Il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il prossimosi intitolae online sono state condivise unae qualche anticipazione del progettoinsarà il prossimotargatoe online è stata pubblicata una, oltre a qualche anticipazione condivisa dal regista Enrico Casarosa. Tra le pagine di Empire si può infatti vedere il fotogramma che mostra due dei personaggi nella cittàna dove saranno ambientati gli eventi. Ilmaker ha raccontato che il lungometraggiounirà elementi ispirati alla sua infanzia trascorsa a Genova, altri in stile La sirenetta e l'atmosfera delle opere di Hayao Miyazaki. Il ...

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - astro_luca : Una domanda frequente: quale percorso di studi per diventare astronauta? Le strade possono essere tante; il mio per… - enpaonlus : Muore a 26 anni, l'appello: 'Aiutateci a trovare una casa per le sue gatte' - AndFranchini : @EffeBoccia @antonio_bordin @valy_s @ZampieriChiara @InMonsterland @Luca_Mussati @LucaSucci @CesareOrtis… - cfranzini15 : @Luca_Gualtieri1 E non è mai una priorità di intervento di nessun governo -