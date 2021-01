Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro dopo la perdita del figlio | “Un vuoto che non verrà colmato”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ospiti a Domenica Live,raccontano, per la prima volta insieme, l’aborto spontaneo, annunciato su Instagram la Notte di San Silvestro. La coppia ha parlato a Barbara D’Urso della scoperta della gravidanza e della dolorosa: “Per giorni non ho parlato” Non ci sono molti preamboli nell’intervista., ancora molto toccato dalla triste esperienza, parla subito di quello che ha provatola: “È unche, per chi non è genitore, nonmai. E per quanto si possa essere genitore, come nel caso di, è chiaro che ilè brutto lo stesso“. ...