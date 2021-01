Look Away – Lo sguardo del male: Jason Isaacs e la scena di nudo con sua "figlia" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel film Look Away - Lo sguardo del male l'attore Jason Isaacs ha dovuto girare una scena dove India Eisley, che interpreta la figlia del suo personaggio si spoglia davanti a lui. Nel film Look Away - Lo sguardo del male l'attore Jason Isaacs ha dovuto girare una scena dove la figlia del suo personaggio si spoglia davanti a lui. Questo è parte del fulcro emotivo del lungometraggio horror del 2018, dove lei è gradualmente posseduta da una sorta di controparte malvagia che forse è il fantasma della gemella morta da piccola. Isaacs ha commentato così quel momento: "Mi sono divertito a girare le scene dove ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel film- Lodell'attoreha dovuto girare unadove India Eisley, che interpreta ladel suo personaggio si spoglia davanti a lui. Nel film- Lodell'attoreha dovuto girare unadove ladel suo personaggio si spoglia davanti a lui. Questo è parte del fulcro emotivo del lungometraggio horror del 2018, dove lei è gradualmente posseduta da una sorta di controparte malvagia che forse è il fantasma della gemella morta da piccola.ha commentato così quel momento: "Mi sono divertito a girare le scene dove ...

