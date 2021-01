Lontano lontano… Una poesia di Franco Fortini sulla guerra del Golfo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel febbraio 1994 il poeta e critico marxista Franco Fortini pubblicò, nella sua ultima raccolta poetica Composita solvantur (Fortini morirà nel novembre dello stesso anno), Sette canzonette del Golfo. Fortini fu tra i pochissimi intellettuali italiani ad avere la tragica consapevolezza di quanto stava accadendo, così scrivendo in una nota al testo: “Le Canzonette del Golfo sono del 1991. In quell’anno, oggi fatta quasi dimenticare, una operazione di ‘polizia’ tra il Golfo Persico e Bagdad ammazzò centinaia di migliaia di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel febbraio 1994 il poeta e critico marxistapubblicò, nella sua ultima raccolta poetica Composita solvantur (morirà nel novembre dello stesso anno), Sette canzonette delfu tra i pochissimi intellettuali italiani ad avere la tragica consapevolezza di quanto stava accadendo, così scrivendo in una nota al testo: “Le Canzonette delsono del 1991. In quell’anno, oggi fatta quasi dimenticare, una operazione di ‘polizia’ tra ilPersico e Bagdad ammazzò centinaia di migliaia di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Capezzone : Febbrile contesa tra schieramenti per tenersi o strapparsi Cesa e l’Udc. Premesso che cdx fa bene a non perdere nea… - RaiCultura : ? “Se ho visto più lontano, ho potuto farlo stando in piedi sulle spalle di giganti.” ISAAC NEWTON… - borghi_claudio : E noi abbiamo un INCOMPETENTE che invece di emettere tutto il debito che serve per i prossimi 300 anni finché la BC… - TrippyMindX : Davvero fate ancora polemica perché Harry non è social? Uno per come vi comportate mi sembra più che normale e anch… - VivianaDesio : @VincenzoMilani Forse perché un tale comportamento è lontano dalle mie corde, io lo trovo incomprensibile -