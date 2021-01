Long Covid, cos’è: 1 paziente su 3 di nuovo ricoverato entro 5 mesi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Long Covid, lo studio inglese sulle effetti dopo il ricovero: sorgono anche altre complicazioni dal diabete al cuore Getty ImagesUn paziente Covid su tre entro cinque mesi viene ricoverato di nuovo. Sono gli effetti del Long Covid, cioè la duratura degli effetti sul corpo umano. Questi sono i risultati (solo preliminari) dello studio effettuato dalla Leicester University e dall’Office for National Statistics (ONS) nel Regno Unito. Gli effetti dell’infezione del Covid-19 dunque possono essere più lunghi e pericolosi del previsto. Lo studio rivela anche che un paziente su otto muore a causa delle complicazioni. Ma quali possono essere i problemi successivi? L’infezione ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021), lo studio inglese sulle effetti dopo il ricovero: sorgono anche altre complicazioni dal diabete al cuore Getty ImagesUnsu trecinquevienedi. Sono gli effetti del, cioè la duratura degli effetti sul corpo umano. Questi sono i risultati (solo preliminari) dello studio effettuato dalla Leicester University e dall’Office for National Statistics (ONS) nel Regno Unito. Gli effetti dell’infezione del-19 dunque possono essere più lunghi e pericolosi del previsto. Lo studio rivela anche che unsu otto muore a causa delle complicazioni. Ma quali possono essere i problemi successivi? L’infezione ...

