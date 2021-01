Lombardia zona rossa, il presidente Fontana: “Pronto ricorso al Tar” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il governatore lombardo ha annunciato la proposta di ricorrere al Tar per il posizionamento in zona rossa della regione. La Lombardia non accetta il posizionamento in zona rossa ed ancora una volta protesta come era già successo qualche settimana fa. Il Governatore Attilio Fontana, la scorsa settimana aveva annunciato che in caso di mancato ripensamento da parte del Governo avrebbe agito in maniera decisa, chiedendo il rientro della decisione dell’esecutivo. Oggi, tornato sul tema, Fontana ha confermato che la Lombardia non ci sta, e che oggi non meriterebbe questa situazione e l’obbligo delle chiusure, che stanno minando le certezze economiche della regione. La regione, insomma non ci sta, non vuole essere considerata a rischio non ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il governatore lombardo ha annunciato la proposta di ricorrere al Tar per il posizionamento indella regione. Lanon accetta il posizionamento ined ancora una volta protesta come era già successo qualche settimana fa. Il Governatore Attilio, la scorsa settimana aveva annunciato che in caso di mancato ripensamento da parte del Governo avrebbe agito in maniera decisa, chiedendo il rientro della decisione dell’esecutivo. Oggi, tornato sul tema,ha confermato che lanon ci sta, e che oggi non meriterebbe questa situazione e l’obbligo delle chiusure, che stanno minando le certezze economiche della regione. La regione, insomma non ci sta, non vuole essere considerata a rischio non ...

