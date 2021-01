Lombardia zona rossa, Fontana e Moratti contro il Governo: oggi ricorso al Tar (Di lunedì 18 gennaio 2021) È ancora polemica in Regione per la decisione del Governo di porre la Lombardia tra le regioni in zona rossa. Nelle ultime ore è tornato ad esprimersi il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere il suo disappunto nei confronti di un provvedimento giudicato “ingiusto”, perché “il solo dato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 18 gennaio 2021) È ancora polemica in Regione per la decisione deldi porre latra le regioni in. Nelle ultime ore è tornato ad esprimersi il Presidente di RegioneAttilio, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere il suo disappunto nei confronti di un provvedimento giudicato “ingiusto”, perché “il solo dato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - LegaSalvini : #LOMBARDIA FA RICORSO SU #ZONAROSSA, MORATTI: NOI PENALIZZATI, RIVEDERE SUBITO CRITERI ZONE - RegLombardia : #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come prea… - Rosyfree74 : RT @confundustria: #Moratti 'Sospensiva di 48 ore in Lombardia per la zona rossa' Dateci il tempo di taroccare i dati - Arms_of_Niall_ : Lombardia spero che passi in zona arancione o gialla -