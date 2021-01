Lombardia zona rossa fino al 31 gennaio: perché Fontana deposita oggi ricorso al Tar del Lazio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lombardia zona rossa fino al 31 gennaio. Fontana deposita oggi, lunedì 18 gennaio 2021, il ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del governo di definire il territorio regionale in zona rossa. La misura, firmata con ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in vigore fino al 31 gennaio, non ha convinto i vertici, che hanno deciso di agire. Come spiega “Il Sole 24 ore” la contestazione principale del documento è “la mancanza di tempestività dei report con cui l’Istituto superiore della Sanità monitora l’andamento del contagio, da cui poi ne deriva la decisione del governo sulle fasce di colore”. Ma è sempre stato così: ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)al 31, lunedì 182021, ilal Tar delcontro la decisione del governo di definire il territorio regionale in. La misura, firmata con ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in vigoreal 31, non ha convinto i vertici, che hanno deciso di agire. Come spiega “Il Sole 24 ore” la contestazione principale del documento è “la mancanza di tempestività dei report con cui l’Istituto superiore della Sanità monitora l’andamento del contagio, da cui poi ne deriva la decisione del governo sulle fasce di colore”. Ma è sempre stato così: ...

RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - LegaSalvini : #LOMBARDIA FA RICORSO SU #ZONAROSSA, MORATTI: NOI PENALIZZATI, RIVEDERE SUBITO CRITERI ZONE - RegLombardia : #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come prea… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Covid: #Moratti, #Speranza sospenda la zona rossa per 48 ore #ANSA - Mariang47614228 : RT @ilgiornale: La Lombardia non ci sta e ricorre al Tar per uscire dalla zona rossa, considerata illegittima, e Letizia Moratti ne chiede… -