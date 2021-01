Lombardia in zona rossa, la vicepresidente Moratti chiede di sospendere l’ordinanza per 48 ore “in attesa dei nuovi dati su Rt” (Di lunedì 18 gennaio 2021) sospendere per 48 ore l’ordinanza che colloca la Lombardia in zona rossa in attesa dei dati di martedì che certificheranno “il minor grado di rischio“. Lo ha chiesto la nuova vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti al ministro della Salute Roberto Speranza. Domenica il ministro Francesco Boccia su Rai Tre a Che tempo che fa ha ricordato che “quei numeri (i parametri per stabilire le fasce di colore, ndr), li abbiamo condivisi insieme“, quindi “rispettiamoli”. Sulla stessa linea la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: “Sorprende che la Lombardia contesti oggi un metodo che ha approvato insieme a tutti gli altri. E’ dall’inizio che è cosi: i 21 indici sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021)per 48 oreche colloca lainindeidi martedì che certificheranno “il minor grado di rischio“. Lo ha chiesto la nuovadellae assessore al Welfare Letiziaal ministro della Salute Roberto Speranza. Domenica il ministro Francesco Boccia su Rai Tre a Che tempo che fa ha ricordato che “quei numeri (i parametri per stabilire le fasce di colore, ndr), li abbiamo condivisi insieme“, quindi “rispettiamoli”. Sulla stessa linea la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: “Sorprende che lacontesti oggi un metodo che ha approvato insieme a tutti gli altri. E’ dall’inizio che è cosi: i 21 indici sono stati ...

RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - LegaSalvini : #LOMBARDIA FA RICORSO SU #ZONAROSSA, MORATTI: NOI PENALIZZATI, RIVEDERE SUBITO CRITERI ZONE - RegLombardia : #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come prea… - fattoquotidiano : Lombardia in zona rossa, la vicepresidente Moratti chiede di sospendere l’ordinanza per 48 ore “in attesa dei nuovi… - Francesco_R1 : RT @LucillaMasini: Lombardia. Letizia Moratti chiede di sospendere la zona rossa per 48 ore. Deve andare per saldi? #zonarossa #Lombardia #… -