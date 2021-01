«Lo sapevano anche i tombini», ma Salvini no | VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Matteo Salvini ha vinto tutto. Prima dice una cosa, la porta avanti per mesi. Poi, sperando che le persone si siano dimenticati delle sue boutade comunicative, torna sui suoi passi accusando gli altri di aver sottovalutato quell’aspetto che lui minimizzava fino a qualche tempo fa. Nel rovesciamento della realtà il leader della Lega è sempre stato un fenomeno, senza pari. E oggi arriva il compimento della sua operazione: dire tutto e il contrario di tutto. Così Matteo Salvini su seconda ondata oggi cita i tombini (che ne sapevano più di lui, questo è certo). LEGGI anche > Insulti sui social e in tv, Domani: «Salvini a processo per le parole su Carola Rackete» Nel consueto appuntamento Facebook, il leader della Lega ha voluto commentare a caldo le parole di Giuseppe Conte a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Matteoha vinto tutto. Prima dice una cosa, la porta avanti per mesi. Poi, sperando che le persone si siano dimenticati delle sue boutade comunicative, torna sui suoi passi accusando gli altri di aver sottovalutato quell’aspetto che lui minimizzava fino a qualche tempo fa. Nel rovesciamento della realtà il leader della Lega è sempre stato un fenomeno, senza pari. E oggi arriva il compimento della sua operazione: dire tutto e il contrario di tutto. Così Matteosu seconda ondata oggi cita i(che nepiù di lui, questo è certo). LEGGI> Insulti sui social e in tv, Domani: «a processo per le parole su Carola Rackete» Nel consueto appuntamento Facebook, il leader della Lega ha voluto commentare a caldo le parole di Giuseppe Conte a ...

