Livorno, contrae in ospedale super batterio e Covid poi muore. “Se crepo cercate di vederci chiaro” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Livorno, contrae in ospedale super batterio e Covid poi muore. Giovanni Mesini, 68 anni, è stato ricoverato il 14 dicembre all’ospedale di Livorno per una polmonite e per l’occlusione di un’arteria della gamba: nel nosocomio ha però contratto il superbatterio New Delhi e anche il Covid-19, morendo il 13 gennaio. L’uomo ha raccontato il suo calvario su Facebook tenendo un “diario” quotidiano e denunciando le carenze dell’assistenza ricevuta. Giovanni Mesini, un uomo di 68 anni di Castelfiorentino, è morto lo scorso 13 gennaio dopo aver contratto il superbatterio New Delhi e il Covid-19: a rendere la sua vicenda surreale è però che il ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021)inpoi. Giovanni Mesini, 68 anni, è stato ricoverato il 14 dicembre all’diper una polmonite e per l’occlusione di un’arteria della gamba: nel nosocomio ha però contratto ilNew Delhi e anche il-19, morendo il 13 gennaio. L’uomo ha raccontato il suo calvario su Facebook tenendo un “diario” quotidiano e denunciando le carenze dell’assistenza ricevuta. Giovanni Mesini, un uomo di 68 anni di Castelfiorentino, è morto lo scorso 13 gennaio dopo aver contratto ilNew Delhi e il-19: a rendere la sua vicenda surreale è però che il ...

infoitsalute : Livorno, contrae in ospedale super batterio e Covid poi muore. “Se crepo cercate di vederci chiaro” - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Occorrerebbe dare seguito alle ultime volontà di questa persona Livorno, contrae in ospedale super batterio e Covid poi m… - mariacito1 : RT @AdriMCMLXI: Occorrerebbe dare seguito alle ultime volontà di questa persona Livorno, contrae in ospedale super batterio e Covid poi m… - AdriMCMLXI : sarebbe il caso di dare un taglio a questa continua beatificazione di medici e ooss Gli ultimi sfoghi risalgono al… - AdriMCMLXI : Occorrerebbe dare seguito alle ultime volontà di questa persona Livorno, contrae in ospedale super batterio e Cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno contrae Livorno, contrae in ospedale super batterio e Covid poi muore. “Se crepo cercate di vederci chiaro” Fanpage.it Morto in ospedale con New Delhi e Covid: la procura di Livorno apre l'inchiesta

deceduto lo scorso 13 gennaio in ospedale a Livorno dove era stato ricoverato un mese prima per un'occlusione arteriosa. Durante la degenza aveva contratto prima il New Delhi e poi il Covid. Il 68enne ...

Tramezzani è il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato

Nuova avventura all’estero per Paolo Tramezzani: da oggi l’ex terzino dell’Inter e commentatore Rai è il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato, in Croazia, e ha firmato un contratto fino a ...

deceduto lo scorso 13 gennaio in ospedale a Livorno dove era stato ricoverato un mese prima per un'occlusione arteriosa. Durante la degenza aveva contratto prima il New Delhi e poi il Covid. Il 68enne ...Nuova avventura all’estero per Paolo Tramezzani: da oggi l’ex terzino dell’Inter e commentatore Rai è il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato, in Croazia, e ha firmato un contratto fino a ...