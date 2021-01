Live Non è la D’Urso, Mauro Bellugi: «Il Covid si è preso le mie gambe» (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex calciatore Mauro Bellugi ha raccontato il suo dramma durante la trasmissione di Barbara D’Urso Ieri sera, collegato dal suo letto d’ospedale, il grande ex calciatore dell’Inter, Mauro Bellugi, ha raccontato il suo dramma: a causa del Covid, ha perso entrambe le gambe. D’ora in poi dovrà indossare delle protesi. In studio a Live non è la D’Urso con la conduttrice Barbara D’Urso ci sono la moglie e la figlia: “Il 4 novembre, un mercoledì, è iniziato tutto. Qualche giorno prima aveva male alle gambe – racconta la moglie in studio – ma non era la prima volta, non gli abbiamo dato peso. Sopporta bene il dolore, ma in alcuni momenti urlava, quindi abbiamo capito che c’era qualcosa di più. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex calciatoreha raccontato il suo dramma durante la trasmissione di BarbaraIeri sera, collegato dal suo letto d’ospedale, il grande ex calciatore dell’Inter,, ha raccontato il suo dramma: a causa del, ha perso entrambe le. D’ora in poi dovrà indossare delle protesi. In studio anon è lacon la conduttrice Barbaraci sono la moglie e la figlia: “Il 4 novembre, un mercoledì, è iniziato tutto. Qualche giorno prima aveva male alle– racconta la moglie in studio – ma non era la prima volta, non gli abbiamo dato peso. Sopporta bene il dolore, ma in alcuni momenti urlava, quindi abbiamo capito che c’era qualcosa di più. ...

