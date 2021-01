Live Non è la D’Urso, Mauro Bellugi: “Così il Covid si è preso le mie gambe. Non volevo firmare per l’amputazione, l’ho fatto per mia moglie e mia figlia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dal letto d’ospedale dove ancora è ricoverato, Mauro Bellugi si è collegato in diretta con Live Non è la D’Urso per raccontare la sua drammatica battaglia contro il Covid, che ha costretto i medici ad amputargli le gambe per salvargli la vita. “Se non ci fossero state mia moglie e mia figlia io non avrei firmato per l’amputazione. l’ho fatto ma non me la sentivo comunque. La domanda è stata brutta: ‘Ti devo tagliare le gambe, ok?’. “Una meglio non ce l’hai?’, ho detto io. ed ecco fatto. Ma io davvero, quando ho scelto di andare avanti, non pensavo che avrei ricevuto questo affetto pazzesco da tutta Italia”, ha detto l’ex calciatore dell’Inter con la voce rotta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dal letto d’ospedale dove ancora è ricoverato,si è collegato in diretta conNon è laper raccontare la sua drammatica battaglia contro il, che ha costretto i medici ad amputargli leper salvargli la vita. “Se non ci fossero state miae miaio non avrei firmato perma non me la sentivo comunque. La domanda è stata brutta: ‘Ti devo tagliare le, ok?’. “Una meglio non ce l’hai?’, ho detto io. ed ecco. Ma io davvero, quando ho scelto di andare avanti, non pensavo che avrei ricevuto questo affetto pazzesco da tutta Italia”, ha detto l’ex calciatore dell’Inter con la voce rotta ...

