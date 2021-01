Live – Non è la d’Urso, Mario Ermito rompe il silenzio sul presunto flirt con Giacomo Urtis (Di lunedì 18 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è diffusa l’indiscrezione riguardo un possibile flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis, nato proprio all’interno del Grande Fratello Vip. Urtis avrebbe lasciato spazio a questa ipotesi durante una puntata di Pomeriggio 5, inoltre, sempre quel giorno, un giornalista aveva dichiarato di aver saputo di alcuni scatti tra lui ed Ermito. Secondo le voci di corridoio infatti i due avrebbero dormito insieme dopo l’uscita di Urtis dal reality. Ma non è finita qui: Francesca Cipriani avrebbe inoltre confermato di essere stata a casa di Giacomo quella sera e di aver sentito tutto. Durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso andata in onda, il diretto interessato, ... Leggi su trendit (Di lunedì 18 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è diffusa l’indiscrezione riguardo un possibiletra, nato proprio all’interno del Grande Fratello Vip.avrebbe lasciato spazio a questa ipotesi durante una puntata di Pomeriggio 5, inoltre, sempre quel giorno, un giornalista aveva dichiarato di aver saputo di alcuni scatti tra lui ed. Secondo le voci di corridoio infatti i due avrebbero dormito insieme dopo l’uscita didal reality. Ma non è finita qui: Francesca Cipriani avrebbe inoltre confermato di essere stata a casa diquella sera e di aver sentito tutto. Durante l’ultima puntata di– Non è laandata in onda, il diretto interessato, ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna @LiveNoneladUrso condotto da @carmelitadurso - fanpage : 'Non lasceremo mai gli italiani nelle mani di persone irresponsabili' #crisidigoverno - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 primo appuntamento del 2021 con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso… - fuckinbibbi : Ma seriamente ci sono persone che stanno ancora facendo polemiche su una presunta canna che si stava facendo Zayn i… - ICARUXANGEL : DOMANI ZAYN FA LA LIVE MA IO NON CI SARÓ PERCHÉ DEVO ANDARE A FARE L’ISCRIZIONE VI PREGO R E G I S T R A T E -