'Live – Non è La D'Urso', la mamma di Pierpaolo Pretelli parla della storia che sta nascendo tra il figlio e Giulia Salemi (Di lunedì 18 gennaio 2021) La famiglia di Pierpaolo Pretelli non sembra appoggiare particolarmente la relazione che sta sbocciando nella Casa del Grande Fratello Vip 5 tra l'ex velino di Striscia La Notizia e la bella italo-persiana Giulia Salemi. "Nell'ultimo periodo stai perdendo moltissimi consensi", gli ha detto la mamma in occasione degli auguri di Capodanno, durante i pochissimi minuti di diretta concessi a tutte le famiglie per parlare con i gieffini. La signora ha consigliato, quindi, a Pierpaolo di viversi il suo cammino in Casa da solo, senza poggiarsi troppo sulla coppia e facendo un percorso concentrato su lui stesso. Parole decisamente più di slancio erano state espresse, invece, nei confronti di Elisabetta Gregoraci, verso la quale i genitori di Pretelli avevano ...

