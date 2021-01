‘Live – Non è la D’Urso’, Andrea Roncato svela il motivo della fine del suo matrimonio con Stefania Orlando (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 e, nonostante ci abbia fatto sognare per il suo travolgente amore per Simone Gianlorenzi, nel passato della gieffina vi è un altro matrimonio, ossia quello con l’attore Andrea Roncato. Proprio quest’ultimo ieri sera è stato ospite di Barbara D’Urso, nel salotto domenicale Live – Non è La D’Urso, dove ha raccontato un po’ questo amore giunto all’altare nel lontano 1997: Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle anche larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho cercato di tirare avanti e ho sempre fatto il superiore a questa cosa, anche se in fondo poteva anche bruciarmi. Mi ha lasciato Stefania. Dice per dei ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 gennaio 2021)è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 e, nonostante ci abbia fatto sognare per il suo travolgente amore per Simone Gianlorenzi, nel passatogieffina vi è un altro, ossia quello con l’attore. Proprio quest’ultimo ieri sera è stato ospite di Barbara D’Urso, nel salotto domenicale Live – Non è La D’Urso, dove ha raccontato un po’ questo amore giunto all’altare nel lontano 1997: Due anni è durato il, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle anche larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho cercato di tirare avanti e ho sempre fatto il superiore a questa cosa, anche se in fondo poteva anche bruciarmi. Mi ha lasciato. Dice per dei ...

