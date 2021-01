LIVE Musetti-Petrovic 3-4 | Challenger Istanbul 2021 in DIRETTA | si va avanti senza break

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4i tiene il servizio abbastanza comodamente. 40-15 Altro errore dell’azzurro. 30-15 Lungo il rovescio di. 15-15 Bel dritto di. 3-3vince un game complicato. A-40 Sul nastro la risposta di. 40-40sbaglia una comoda volée. 40-30 In corridoio il rovescio di. 30-30 Servizio vincente di. 0-30 Lungo il dritto di. 2-3tiene ancora il servizio e restanel primo set 40-15 Altro errore di dritto dell’azzurro. 30-15 Lungo il back di recupero di. 30-0sbaglia con il rovescio. 2-2 Chiude a zero il ...