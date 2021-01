LIVE – Italia, i vaccinati aggiornati oggi lunedì 18 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 18 gennaio. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazione regione per regione. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulle dosi consegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e le dosi consegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALE vaccinati A oggi IN Italia: 1.167.023 Di seguito i numeri per ogni regione d’Italia aggiornati sino ad ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di18. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALEIN: 1.167.023 Di seguito iperd’sino ad ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziato il Derby d’Italia! Forza ragazzi, con determinazione e #FINOALLAFINE! ?? ???? LI… - fanpage : Renata Polverini vota sì alla fiducia e lascia Forza Italia #Camera - fanpage : Michela Rostan di Italia Viva voterà a favore della fiducia a #Conte: 'Critica giusta, #crisidigoverno no' - chanslixie : MA CI PENSATE CHE I GO LIVE FIRMATI SONO VERAMENTE IN ITALIA - Emergenza24 : [19.01-00:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -