Lite Mastella-Calenda, secondo round. Dopo gli insulti, "una promessa": ci vediamo in tribunale (Di lunedì 18 gennaio 2021) È Lite tra Calenda e Mastella: conclamata con tanto di diffida reciproca a procedere con la querela. Clemente Mastella attacca Carlo Calenda a Mezz'ora in più. E il leader di Azione telefona a Lucia Annunziata. «Spero per i romani che Calenda non diventi sindaco di Roma. Calenda è un burinotto, pariolino e figlio di papà. Non sono io che offendo lui. Ma è lui che ha offeso me», contrattacca Mastella, tornando sulla celeberrima telefonata fatta al leader di Azione. Calenda, ieri ha reso noto di aver ricevuto una telefonata da Mastella con un "sondaggio" per capire la posizione del candidato sindaco di Roma nei confronti del governo Conte. Ma il sindaco di Benevento smentisce nella sostanza e rispedisce le accuse al

