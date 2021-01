Lite Calenda-Mastella, su Radio1 il terzo round: “Ci vediamo in tribunale” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il tribunale, forse, a porre la parola fine alla querelle tra Clemente Mastella e Carlo Calenda. L’ultimo round, il terzo in poche ore, si è disputato questa mattina, sul ring RadioUno. Il primo affondo lo ha portato ancora Calenda, annunciando la decisione di querelare il sindaco di Benevento per le dichiarazioni rilasciate in merito al suo “modesto ruolo” ricoperto in passato (“era il referente per le segnalazioni“) al Cis di Nola dal politico romano: “Su questo Mastella verrà querelato. Io non ho mai parlato con Mastella. Tra l’altro non gestivo porti, quella era una società privata. Non conosco Mastella, tanto che si è presentato. Banalmente, se non rettificherà quello che ha detto…Ma sono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il, forse, a porre la parola fine alla querelle tra Clementee Carlo. L’ultimo, ilin poche ore, si è disputato questa mattina, sul ring RadioUno. Il primo affondo lo ha portato ancora, annunciando la decisione di querelare il sindaco di Benevento per le dichiarazioni rilasciate in merito al suo “modesto ruolo” ricoperto in passato (“era il referente per le segnalazioni“) al Cis di Nola dal politico romano: “Su questoverrà querelato. Io non ho mai parlato con. Tra l’altro non gestivo porti, quella era una società privata. Non conosco, tanto che si è presentato. Banalmente, se non rettificherà quello che ha detto…Ma sono ...

