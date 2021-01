L’insurrezione trumpista spartiacque del declino Usa (Di martedì 19 gennaio 2021) Parlare di Seconda Repubblica è, lo ammettiamo, una provocazione – di certo in un paese in cui una vera guerra civile in fondo c’è già stata. Ma la secessione fu lo spartiacque formativo di una nazione in ascesa. L’insurrezione trumpista invece è un trauma più probabilmente associato al suo declino. Il punto è che dopo l’esperienza nazional populista l’America si ritrova schiacciata sulla propria storia. Trump ha riesumato molta narrazione proprio di quella spaccatura originale. Lo sbandieramento di bandiere confederate nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 gennaio 2021) Parlare di Seconda Repubblica è, lo ammettiamo, una provocazione – di certo in un paese in cui una vera guerra civile in fondo c’è già stata. Ma la secessione fu loformativo di una nazione in ascesa.invece è un trauma più probabilmente associato al suo. Il punto è che dopo l’esperienza nazional populista l’America si ritrova schiacciata sulla propria storia. Trump ha riesumato molta narrazione proprio di quella spaccatura originale. Lo sbandieramento di bandiere confederate nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

