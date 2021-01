Liliana Segre: 'Non ho capito la mossa di Renzi, vado a Roma per dare la fiducia al governo' (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Non partecipo ai lavori del Senato da molti mesi perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare. Contavo di riprendere le mie trasferte a ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Non partecipo ai lavori del Senato da molti mesi perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare. Contavo di riprendere le mie trasferte a ...

fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Io a Roma per dare la fiducia al governo' - fanpage : “Di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione ci… - ConcasRita : RT @IleanaNoIlenia: Curiosa di sapere cosa ne pensano Renzi (e pure Salvini) del fatto che la signora Liliana Segre si recherà a Roma solo… - Mamox__ : 'L'Italia è in pericolo ed ho sentito un richiamo fortissimo'. Questa è Liliana Segre che aveva in mente di tornare… -