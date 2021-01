Licenziati in Germania sette infermieri che hanno rifiutato il vaccino

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Bisogna essere decisi senza fare sconti verso negazionisti e affini. ''In uno dei land tedeschi più colpiti dal Covid-19, Sassonia-Anhalt, 7di un servizio a domicilio (Pflegedienst) per ...

In uno dei land tedeschi più colpiti dal Covid-19, Sassonia-Anhalt, 7 infermieri di un servizio a domicilio (Pflegedienst) per anziani a Dessau sono stati licenziati perché si sono rifiutati di farsi ...