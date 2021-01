L' ex rettore Bassi | ' Ecco come ha fatto il Trentino a rimanere zona gialla'

Ultime Notizie dalla rete : rettore Bassi

“Particolare sostegno – sottolinea la nota – e’ stato manifestato al Rettore da parte degli Organi di Governo ... in particolare di quelli a piu’ bassa fascia di reddito, che avrebbero in tal modo ...TRENTO. La via trentina per la gestione della pandemia continua a stupire nonostante i morti, purtroppo, aumentino costantemente trasformando la Provincia di Trento in uno dei luoghi con più decessi i ...