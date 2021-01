L’ex ministro Terzi | “Vi spiego perché la Cina usa il virus come un’arma per il dominio”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Perdegli Esteri del governo Monti, Giuliodi Sant’Agata, laè un libro aperto. Diplomatico di vasta esperienza, ha concesso una lunga intervista a Stefano Filippi per La Verità, in cui parla apertamente della, del Covid e della stratgia che ci sarebbe dietro l’utilizzo del. Ma soprattutto del silenzio del governo in materia. “Ho letto in questi giorni – esordisce Giulio– l’ultimo libro di un intellettuale conservatore americano, David Goldman, intitolato You will be assimilated, cioè ‘voi sarete assimilati’. Spiega che laha sempre guardato al consolidamento interno, alla difesa nei confronti degli invasori o alle lotte intestine. Ora invece, per la prima volta nella storia della, ...