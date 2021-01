Leverkusen-Borussia Dortmund martedì 19 gennaio | ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Leverkusen con Aranguiz | dubbio Reyna per Terzic

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ultimo turno del girone d’andata di Bundesliga ed il big match di questo turno è di scena acon i locali che affrontano il. Sconfitta beffarda e prestazione incolore quella del Werkself a Berlino, battuti nel finale dal sorprendente Union. Salgono così a 4 le gare senza vittorie in campionato, e 3 di queste InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportface2016 : #Bundesliga Le formazioni ufficiali di #BayerLeverkusen #BorussiaDortmund #B04BVB - infobetting : Leverkusen-Borussia Dortmund (martedì 19 gennaio, ore 20:30): formazioni - periodicodaily : Bayer Leverkusen-Borussia Dtm: formazioni e in tv - PeriodicoDaily Sport #Bundesliga #19gennaio - FANTASYTEAM4 : Torna la Coppa Italia! Stasera alle 21:15 proseguono gli ottavi di Coppa Italia, con la sfida tra Roma e Spezia al… - Manu83449580 : Ore 10.04 Vado a vedere il calendario del Chelsea per capire se Kai stasera guarderà Bayer Leverkusen-Borussia Voi tutto bene? -

Ultime Notizie dalla rete : Leverkusen Borussia

Il Veggente

La partita Monchengladbach - Brema di Martedì 19 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata di Bundesliga ...Mönchengladbach-Werder Brema ore 18:30 Hertha-Hoffenheim ore 20:30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund Magonza-Wolfsburg Schalke-Colonia mercoledì ore 18:30 Friburgo- Eintracht Francoforte ore 20:30 Ar ...