Letizia Moratti: “Il Governo sospenda la zona rossa in Lombardia per 48 ore” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Sospendere per 48 ore l’ordinanza che colloca la Lombardia in zona rossa in attesa dei dati di martedì che certificheranno il minor grado di rischio”. È la richiesta della vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, al ministro della Salute Roberto Speranza. “La revisione sollecitata per martedì – spiega Moratti – potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio della Lombardia”. “Pensare di ripartire senza la Lombardia è impossibile, è il cuore pulsante del Paese, quei numeri (i parametri per stabilire le fasce di colore, ndr), li abbiamo condivisi insieme, rispettiamoli”. Così replica il ministro Francesco Boccia su Rai Tre a Che tempo che fa. “Mi sento spesso con il presidente Fontana, la ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Sospendere per 48 ore l’ordinanza che colloca lainin attesa dei dati di martedì che certificheranno il minor grado di rischio”. È la richiesta della vicepresidente della, al ministro della Salute Roberto Speranza. “La revisione sollecitata per martedì – spiega– potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio della”. “Pensare di ripartire senza laè impossibile, è il cuore pulsante del Paese, quei numeri (i parametri per stabilire le fasce di colore, ndr), li abbiamo condivisi insieme, rispettiamoli”. Così replica il ministro Francesco Boccia su Rai Tre a Che tempo che fa. “Mi sento spesso con il presidente Fontana, la ...

RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - MediasetTgcom24 : Lombardia, Letizia Moratti chiede di sospendere la zona rossa per 48 ore #LetiziaMoratti - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che si vaccini più gente possibile, ma sono contro ogni obbligo su questo fronte. Bene la Lombardia… - adolar41744618 : RT @marco_gervasoni: Ovviamente Letizia Moratti ha capito che il rosso farlocco alla Lombardia è fatto per mettere in difficoltà lei e che… - CamilloR58 : RT @LaPrimaManina: Letizia #Moratti. La richiesta: bisogna bloccare la zona rossa, in attesa dei dati di martedì che certificheranno 'il mi… -