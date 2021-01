Letizia di Spagna sparisce per 15 giorni | il Palazzo pubblica l’agenda

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 gennaio 2021)dinon si mostra in pubblico da quasi due settimane e cresce l’agitazione tra i sudditi che non sono abituati a un’assenza così prolungata della loro Regina. Per tutta rispostaZarzuelacome di consuetudine sul sito ufficialesettimanale dei Sovrani mettendo a tacere ogni tipo di preoccupazione. L’ultima apparizione dirisale al 6 gennaio per le celebrazioni della Pasqua militare, il primo e ultimo evento cui ha preso parte da inizio anno. Di fatto, l’impegno programmato per la seconda settimana di gennaio è saltato a causa delle avverse condizioni climatiche, motivo per cui la Regina non si è fatta più vedere suscitando qualche perplessità sulla sua assenza prolungata.però non si fa attendere troppo, perché ...