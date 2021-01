Legge elettorale, Conte alla Camera: “Governo si impegnerà per promuovere una riforma di impronta proporzionale” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Il Governo si impegnerà a promuovere un impianto di riforma elettorale di impronta proporzionale, ovviamente quanto più condivisa, che possa coniugare l’esigenza di rappresentanza con quella pur ineludibile di garantire governabilità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera. “alla modifica del sistema elettorale potranno essere affiancante alcune innovazioni istituzionali, alla luce della riduzione dei parlamentari: occorrono dei correttivi per la razionalizzazione dei lavori, in particolar modo sul ricorso alla decretazione d’urgenza” L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ilsiun impianto didi, ovviamente quanto più condivisa, che possa coniugare l’esigenza di rappresentanza con quella pur ineludibile di garantire governabilità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un passaggio del suo intervento in Aula. “modifica del sistemapotranno essere affiancante alcune innovazioni istituzionali,luce della riduzione dei parlamentari: occorrono dei correttivi per la razionalizzazione dei lavori, in particolar modo sul ricorsodecretazione d’urgenza” L'articolo proviene da Il Fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Il punto sul dibattito della legge elettorale YouTrend Governo: Conte 'si volta pagina', appello ai 'volenterosi'/Adnkronos

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Un discorso di chiusura verso chi ha provocato una "crisi irresponsabile", la volontà di "voltare pagina", di "completare il patto di legislatura" con Pd, M5s e Leu e il ra ...

CONTE, UN'ORA DI ARIA FRITTA

lunedì 18 gennaio 2021 ''Ci sono voluti 56 minuti al presidente del Consiglio per comunicare l'unica notizia: il governo e' impegnato in una riforma ...

