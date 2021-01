Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Milan

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il 18° turno di Serie A, penultimo del girone di andata, si conclude questa sera dalla Sardegna Arena, dove si sfideranno. I rossoneri vogliono ricacciare indietro l’Inter, che sono arrivati a pari punti al primo posto, dopo la vittoria del derby d’Italia con la Juve. Il, dal canto suo, cerca punti e Di Francesco si gioca tanto del suo futuro. Ildeve fare a meno di Nandez, squalificato, e di Faragò, Klavan, Luvumbo, Carboni e Rog, oltre a Pisacane che dovrebbe presto lasciare la Sardegna. Convocato Duncan, ufficializzato ieri dalla Fiorentina, ma difficilmente sarà in campo dall’inizio. Si va verso un 4-3-2-1, con Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone. In casail conto delle assenze è pesantissimo. Torna dal 1? Zlatan Ibrahimovic, assenti però Theo ...

