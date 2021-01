“Le sue condizioni si sono aggravate”. Covid, ansia nel mondo dello sport. La notizia sul campione italiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus non è ancora terminata. Nonostante gli sforzi fatti, i sacrifici, i dpcm e le nuove disposizioni che si rincorrono ormai da mesi i contagi non calano come sperato. E si continuano a contare i morti. E, naturalmente, non sono soltanto le persone comuni ad essere colpite, ma anche i cosiddetti vip, personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema, della politica. Tra le personalità risultate positive negli ultimi giorni c’è anche un noto campione di motociclismo. Parliamo di Fausto Gresini che trionfò per ben due volte nella classe 125 e che si è ritirato nel 1994. Oggi Fausto è diventato uno dei manager più importanti della disciplina, tanto da dirigere team in tutte le categorie. Gresini è tuttora ricoverato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus non è ancora terminata. Nonostante gli sforzi fatti, i sacrifici, i dpcm e le nuove disposizioni che si rincorrono ormai da mesi i contagi non calano come sperato. E si continuano a contare i morti. E, naturalmente, nonsoltanto le persone comuni ad essere colpite, ma anche i cosiddetti vip, personaggi delspettacolo,, del cinema, della politica. Tra le personalità risultate positive negli ultimi giorni c’è anche un notodi motociclismo. Parliamo di Fausto Gresini che trionfò per ben due volte nella classe 125 e che si è ritirato nel 1994. Oggi Fausto è diventato uno dei manager più importanti della disciplina, tanto da dirigere team in tutte le categorie. Gresini è tuttora ricoverato ...

