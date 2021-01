Le storie vere di SanPa, Gianni di Napoli: Vincenzo davanti a me ha ammazzato dieci ragazzi al giorno, a parole, come faceva mio padre (Di lunedì 18 gennaio 2021) Raggiungiamo a telefono Gianni, lo ascoltiamo per quasi 30 minuti, la sua storia personale è a tratti incredibile ma purtroppo vera. Ciao Gianni, quanti anni hai oggi?Io oggi ho la veneranda età di 62 anni.Di dove sei?Io sono di Napoli, ma vivo in Toscana, a Pisa. A Pisa mi conoscono molto bene perché sul territorio continuo a occuparmi di tossicodipendenze e porto avanti insieme con altre persone un’associazione dove facciamo da filtro per San Patrignano e portiamo tanti ragazzi in Comunità.Quando sei entrato a San Patrignano?Nel Novembre del 1987.Com’era la tua situazione? Da dove venivi?Avevo avuto altre esperienze di Comunità, sia in Francia che in Spagna, con esito ovviamente negativo. Poi ebbi occasione di conoscere il Narconon di Caserta e anche lì fu un fallimento. La droga la prendevo, la vendevo, mi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Raggiungiamo a telefono, lo ascoltiamo per quasi 30 minuti, la sua storia personale è a tratti incredibile ma purtroppo vera. Ciao, quanti anni hai oggi?Io oggi ho la veneranda età di 62 anni.Di dove sei?Io sono di, ma vivo in Toscana, a Pisa. A Pisa mi conoscono molto bene perché sul territorio continuo a occuparmi di tossicodipendenze e porto avanti insieme con altre persone un’associazione dove facciamo da filtro per San Patrignano e portiamo tantiin Comunità.Quando sei entrato a San Patrignano?Nel Novembre del 1987.Com’era la tua situazione? Da dove venivi?Avevo avuto altre esperienze di Comunità, sia in Francia che in Spagna, con esito ovviamente negativo. Poi ebbi occasione di conoscere il Narconon di Caserta e anche lì fu un fallimento. La droga la prendevo, la vendevo, mi ...

