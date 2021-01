Le mosse di Conte: alleanza contro ‘sovranisti’ e la promessa del proporzionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Liberali, Popolari, socialisti. Sono queste le forze politiche che il presidente del consiglio chiama in causa nel suo discorso sulla fiducia, per “chiedere un appoggio limpido che si basi sulla convinta desione a un progetto“. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Liberali, Popolari, socialisti. Sono queste le forze politiche che il presidente del consiglio chiama in causa nel suo discorso sulla fiducia, per “chiedere un appoggio limpido che si basi sulla convinta desione a un progetto“.

Agenzia_Dire : Le mosse di #Conte nel suo discorso alla #Camera: alleanza contro #sovranisti e la promessa del #proporzionale. - rickyrampin : Solo a me sembra che tutte le mosse future che #Conte sta elencando siano i concetti più volte ribaditi da #Renzi? #crisidigoverno - davidedesario : RT @IlMattinoFoggia: VIDEO #crisidigoverno : le mosse di #Conte, le contraddizioni di #Renzi , il coraggio di #LilianaSegre Ne parlano Bong… - miagmarsuren : @galietti82 @jimmomo Le 'trasfusioni' non presuppongono le dimissioni di Conte. E non penso che l'oppofinzione, a p… - IlMattinoFoggia : VIDEO #crisidigoverno : le mosse di #Conte, le contraddizioni di #Renzi , il coraggio di #LilianaSegre Ne parlano B… -