Le foto più belle scattate nel Mediterraneo (secondo il WWF) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mostrano la bellezza dei fondali marini, la ricchezza della biodiversità, ma anche le minacce che incombono sui nostri mari: sono le foto vincitrici del concorso fotografico «Mediterraneo, un mare da scoprire» (che vedete nella gallery sopra) lanciato da WWF S.U.B (Save Underwater Biodiversity, la community del WWF dedicata alla tutela della biodiversità marina che comprende amanti del mare, subacquei e diving) durante la Campagna GenerAzione Mare dell’estate 2020. Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mostrano la bellezza dei fondali marini, la ricchezza della biodiversità, ma anche le minacce che incombono sui nostri mari: sono le foto vincitrici del concorso fotografico «Mediterraneo, un mare da scoprire» (che vedete nella gallery sopra) lanciato da WWF S.U.B (Save Underwater Biodiversity, la community del WWF dedicata alla tutela della biodiversità marina che comprende amanti del mare, subacquei e diving) durante la Campagna GenerAzione Mare dell’estate 2020.

Inter : ??? | FOTOGALLERY Un gol per tempo, tre punti fondamentali ?? #InterJuventus attraverso le più belle fotografie del… - LucaBizzarri : L’uomo più potente del mondo, che può convocare una conferenza stampa al minuto, che influenza network televisivi e… - juventusfc : Le più belle foto di #JuveSassuolo? ?? Qui ?? - testoni_michele : @pazzoperrep @MonicaRBedana @NicolaMelloni Dal vivo ancora di più che in foto - Dome689 : RT @Terra_Pianeta: Infatti in totale si contano 147 vulcani, dei quali ben 76 risultano tuttora attivi. Alcuni di essi sono considerati tr… -

Ultime Notizie dalla rete : foto più Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it