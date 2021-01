Le donne e la pornografia: una nuova ricerca (Di lunedì 18 gennaio 2021) nuova ricerca su donne e sesso: la pornografia migliora la sessualità femminile? I risultati di un sondaggio condotto in Ungheria e Stati Uniti Negli ultimi decenni la pornografia è cambiata molto, soprattutto grazie all’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione e allo sviluppo di internet. Negli anni ‘60-‘70 il porno ha assunto un carattere liberatorio e di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021)sue sesso: lamigliora la sessualità femminile? I risultati di un sondaggio condotto in Ungheria e Stati Uniti Negli ultimi decenni laè cambiata molto, soprattutto grazie all’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione e allo sviluppo di internet. Negli anni ‘60-‘70 il porno ha assunto un carattere liberatorio e di… L'articolo Corriere Nazionale.

austrich61 : RT @pimpi67: Accusata per la quarta volta di pornografia Yulia Tsevtkova, artista e attivista russa, tra le 12 donne che più si sono distin… - claudio27l9 : RT @pimpi67: Accusata per la quarta volta di pornografia Yulia Tsevtkova, artista e attivista russa, tra le 12 donne che più si sono distin… - ArmidaCuzzocrea : RT @pimpi67: Accusata per la quarta volta di pornografia Yulia Tsevtkova, artista e attivista russa, tra le 12 donne che più si sono distin… - valigiablu : RT @pimpi67: Accusata per la quarta volta di pornografia Yulia Tsevtkova, artista e attivista russa, tra le 12 donne che più si sono distin… - pimpi67 : Accusata per la quarta volta di pornografia Yulia Tsevtkova, artista e attivista russa, tra le 12 donne che più si… -

Ultime Notizie dalla rete : donne pornografia Villa Inferno, altri tre arresti. "Video hard con 17enne girava in curva Virtus" La Repubblica Tra la coppia e la pornografia c'è "About Sex", una parola sfuggita dal sesso di Cavalli e Zaltron

Il romanzo indaga quel ginepraio tra relazioni vere e virtuali e impotenza e dipendenza dai social network in una tragicomica mappa dell'Eros ...

Non riesco più ad usufruire della pornografia da quando so che lo fa il mio ragazzo

Salve gentili medici. Sono una ragazza di 21 anni e sto col mio ragazzo, anche lui di 21 anni, da più di un anno. Prima di lui ho avuto un'altra relazione e ho ...

Il romanzo indaga quel ginepraio tra relazioni vere e virtuali e impotenza e dipendenza dai social network in una tragicomica mappa dell'Eros ...Salve gentili medici. Sono una ragazza di 21 anni e sto col mio ragazzo, anche lui di 21 anni, da più di un anno. Prima di lui ho avuto un'altra relazione e ho ...